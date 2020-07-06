В понедельник, 6 июля, в Ростовской области частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Предварительно, это случилось из-за отказа двигателя. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

"В 05:20 (время совпадает с киевским - ред.) ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в п. Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 (по предварительной информации - из-за отказа двигателя). В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

По словам источника в оперативных службах, погибший был бортмехаником. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами. Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростовской области. Глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский отметил, что на земле разрушений нет.

Как добавили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, Ми-2 совершил жесткую посадку при проведении обработки рисовых чеков ООО "Энергия".

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