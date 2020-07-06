Центральная избирательная комиссия запустила в Украине электронный сервис для изменения избирательного адреса онлайн. Изменить место голосования онлайн можно будет до 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Все граждане смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

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Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и подгрузить один из документов:

справка ВПЛ

договор аренды жилья

документ о праве собственности на жилье

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу

документ, удостоверяющий брак или родственные отношения с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу

документ, удостоверяющий уход избирателем за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

Подчеркивается, что этот избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы.