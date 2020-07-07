Лабораторные центры Министерства здравоохранения обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загруженности лабораторий. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, уровень обеспеченности страны к возможной второй волне эпидемии намного лучше, чем был в начале марта. Степанов отметил, что на сегодняшний день все лабораторные центры Минздрава обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загруженности лабораторий. Министр добавил, что в Минздраве определен механизм быстрой доставки тест-систем, если их где-то не хватает.

Мы готовимся именно ко второй волне ... Я считаю, что именно это является разумным, когда делаются соответствующие выводы относительно того, чего не хватало и в чем была проблема, и готовится все так, чтобы медицинская система выдержала и вовремя смогла оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.