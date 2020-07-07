Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Ривненской области готовы к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии. По последним данным, в области подтверждено менее 40 активных случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

Так, в области разрешили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

При этом отмечается, что разрешена работа детских садиков, однако только в пяти районах области.

Ранее мы писали, что в Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина.