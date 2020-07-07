Во вторник, 7 июля в ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex цена июльских фьючерсов на золото доходила до $1803,3 за тройскую унцию (31,1 грамма) - максимального значения с 21 сентября 2011 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Уверенный рост на драгоценный металл продолжается с конца прошлого года. За это время золото подорожало на 18%, притом что серебро и палладий не выросли, а платина даже подешевела.

Котировки желтого металла толкают вверх как напряженные отношения США и Китая, так и политика денежного стимулирования национальных экономик финансовыми регуляторами. По данным Bank of America, в странах "Большой двадцатки" (G20) программа помощи превышает $7 трлн. Так власти США закачивают в национальную экономику $3,7 трлн, Европа - $1,7 трлн. Параллельно с этим центральные банки снижают учетные ставки, а Федеральная резервная система США, опустив ставку почти до нуля, рассматривает вариант отрицательных ставок.

Стремительный рост цен на золото связывают с опасениями второй волны пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что новая волна COVID-19 заставит национальные правительства снова ужесточать карантин, что приведет к еще более сильному обвалу экономик. Неопределенность относительно будущего мировой экономики подталкивают инвесторов вкладывать средства в надежные проверенные активы.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее ученые создали вещество, извлекающее золото из электронного мусора.