Італійські хірурги розділили двох сіамських близнюків [ Редактировать ]
Унікальну операцію провели в одному з італійських шпиталів. Група хірургів зуміла успішно відокремити двох близнюків, їхні голови та шиї зрослися ще в утробі матері.
Дівчатка прибули до лікарні 2018 з Центральноафриканської республіки. Щоб роз'єднати сестер, знадобилося три операції. Найважча була на судинах, які переганяють кров від серця до мозку.
Тридцятеро лікарів працювали 18 годин. Усе відбулося успішно.
по теме
Разделили сросшихся черепами: врачи провели уникальную операцию
В операции приняли участие более 30 врачей и медсестер
Десятирічний Рома Ткаченко потребує дороговартісної операції
Десятирічний Рома Ткаченко конче потребує нашої із вами допомоги. У хлопчика пухлина головного мозку. Утворення - доброякісне, але без хірургічного втручання у дитини надто мало шансів побороти недугу.
Маленькая Милана нуждается в экстренной помощи
Пятилетняя Милана нуждается в помощи. У девочки тяжелый диагноз - спастическая диплегия (ДЦП)
У Кривому Розі торгували наркотиками через аптечну мережу
В Кривому Розі поліцейські викрили угруповання, члени якого виготовляли і продавали наркотики. Щомісячний прибуток дилерів складав понад півтора мільйона гривень
В Україні зменшується кількість нових інфікувань коронавірусом
Кількість інфікованих на коронавірус українців зменшується другу добу поспіль. Зафіксували 564 нових випадки. 21 людина померла, 490 одужали