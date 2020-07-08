Унікальну операцію провели в одному з італійських шпиталів. Група хірургів зуміла успішно відокремити двох близнюків, їхні голови та шиї зрослися ще в утробі матері.

Дівчатка прибули до лікарні 2018 з Центральноафриканської республіки. Щоб роз'єднати сестер, знадобилося три операції. Найважча була на судинах, які переганяють кров від серця до мозку.

Тридцятеро лікарів працювали 18 годин. Усе відбулося успішно.