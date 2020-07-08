Разделили сросшихся черепами: врачи провели уникальную операцию [ Редактировать ]
В Италии врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù провели уникальную операцию, разделив двухлетних сестер - сиамских близнецов из Центральноафриканской республики. Об этом сообщает bagnet.org.
Девочки родились со сросшимися черепами.
Отмечается, что это первый в Италии и, вероятно, единственный в мире случай успешной операции при полной задней краниопагии (срастании черепов), что является одной из самых редких и наиболее сложных форм слияния на костном и мозговом уровнях.
Врачи потратили на подготовку и исследования больше года, после чего было проведено три вмешательства. Последняя операция состоялась в июне. В ней приняли участие более 30 врачей и медсестер.
Спустя месяц девочки чувствуют себя хорошо, но пока остаются под наблюдением врачей.
Мать близняшек поблагодарила врачей и выразила надежду, что детей крестит сам папа Франциск.
Ранее мы писали о том, что в Испании из больницы выписали ребенка после операции по пересадке шести органов.
Также сообщалось, что ученые вырастили человеческие уши на спинах у мышей.
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