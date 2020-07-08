В Италии врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù провели уникальную операцию, разделив двухлетних сестер - сиамских близнецов из Центральноафриканской республики. Об этом сообщает bagnet.org.

Девочки родились со сросшимися черепами.

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Отмечается, что это первый в Италии и, вероятно, единственный в мире случай успешной операции при полной задней краниопагии (срастании черепов), что является одной из самых редких и наиболее сложных форм слияния на костном и мозговом уровнях.

Врачи потратили на подготовку и исследования больше года, после чего было проведено три вмешательства. Последняя операция состоялась в июне. В ней приняли участие более 30 врачей и медсестер.

Спустя месяц девочки чувствуют себя хорошо, но пока остаются под наблюдением врачей.

Мать близняшек поблагодарила врачей и выразила надежду, что детей крестит сам папа Франциск.

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