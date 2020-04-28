Уникальная операция: ребенку пересадили сразу 6 органов [ Редактировать ]
В Испании из больницы выписали ребенка после операции по пересадке шести органов. Об этом пишет journalist.today.
"Мальчик по имени Виктор из Барселоны ждал операции в течение трех лет. На протяжении всего этого времени ребенок вынужден был по 18 часов в сутки находиться на аппарате, обеспечивающем парентеральное питание", - говорится в сообщении.
Ребенку пересадили желудок, печень, двенадцатиперстную кишку, тонкий кишечник, а также частично толстую кишку и поджелудочную железу. Операция прошла в Мадриде в клинике Hospital La Paz в конце февраля.
По словам матери мальчика, на 27-ой неделе беременности она узнала, что у ее сына гастрошизис. Это дефект передней брюшной стенки, из-за которого петли кишечника и другие органы выпадают наружу.
Мальчика выписали спустя два месяца после пересадки. Сейчас он проходит восстановление дома.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын перенес неудачную хирургическую операцию.
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