На северодонецком "Азоте" пытались взорвать цистерны с амиаком (видео) [ Редактировать ]
В районе проведения ООС в Луганской области контрразведчики СБУ с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали агента ФСБ РФ, который прибыл с временно оккупированных территорий для совершения террористического акта - подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".
Диверсанта задержали "на горячем", когда он забирал из тайника 2 гранатомета РПГ-22. По прогнозу экспертов, повреждение цистерн с аммиаком могло привести к масштабной экологической катастрофе и гибели людей.
СБУ выяснила, что диверсант является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против украинской армии на стороне боевиков. Впоследствии был завербован ФСБ России.
Диверсанта, который уже находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины, будут судить ст. 113 Уголовного кодекса Украины "Диверсия".
Ранее сообщалось, что в Киеве оперативники СБУ задержали одного з кураторов так называемого разведуправления "ДНР", а под Северодонецком бушуют масштабные лесные пожары.
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