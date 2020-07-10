Нафта знову почала дешевшати [ Редактировать ]
Нафта знову дешевшає. На лондонській біржі на початку торгів вересневі ф'ючерси на марку "Брент" скинули пів долара в ціні, і тепер становлять 41,8 десятих за барель.
На нью-йоркській біржі барель марки WTI продають трохи менше як за 39 доларів. На думку аналітиків, нафта дешевшає на тлі зростання пандемії коронавірусу, що може скоротити попит на цю сировину.
Напередодні у США зафіксували рекордне зростання інфікованих за добу.
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