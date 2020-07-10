SpaceX планує вивести на орбіту 57 інтернет-супутників [ Редактировать ]
Вже завтра компанія Ілона Маска SpaceX планує вивести на орбіту іще 57 інтернет-супутників системи Starlink.
Запуск мав відбутися 8 липня, але через погоду його відтермінували. Зараз на Земній орбіті вже перебуває 538 таких супутників. За задумом Маска, ці сателіти мають створити глобальну мережу покриття, яка забезпечуватиме доступ до інтернету з будь-якого куточка планети.
Окрім інтернет-супутників, цього разу на орбіту також виведуть два апарати дистанційного зондування Землі компанії BlackSky - вони оснащені високоточною оптикою та призначені для мультиспектральної зйомки земної поверхні.
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