Средиземноморская флотилия НАТО зайдет в порт Одессы после военных учений в Черном море. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Флотилия НАТО состоит из четырех кораблей: двух противоминных SNMCMG и двух эскортных SNMG. Возглавляет натовскую группу фрегат "Альваро-де-Басан" (F-101).

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Отмечается, что первоначально корабли будут участвовать в ряде учений, которые организовываются в Черном море странами-членами и партнерами НАТО. В частности, украинские учения называются Sea Shield.

Согласно плану, военные корабли НАТО должны покинуть Черное море через три недели. Перед этим флотилия посетит порт Одессы.

Ранее мы писали о том, что Украина и НАТО усилят присутствие в черноморском регионе.