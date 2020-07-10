Корабли НАТО зайдут в порт Одессы [ Редактировать ]
Средиземноморская флотилия НАТО зайдет в порт Одессы после военных учений в Черном море. Об этом сообщает испанское издание ABC.
Флотилия НАТО состоит из четырех кораблей: двух противоминных SNMCMG и двух эскортных SNMG. Возглавляет натовскую группу фрегат "Альваро-де-Басан" (F-101).
Отмечается, что первоначально корабли будут участвовать в ряде учений, которые организовываются в Черном море странами-членами и партнерами НАТО. В частности, украинские учения называются Sea Shield.
Согласно плану, военные корабли НАТО должны покинуть Черное море через три недели. Перед этим флотилия посетит порт Одессы.
Ранее мы писали о том, что Украина и НАТО усилят присутствие в черноморском регионе.
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