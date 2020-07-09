Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Черном море. Присутствие украинских войск и сил Альянса в регионе усилят. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Во время телефонного разговора собеседники констатировали ухудшение ситуации с безопасностью в черноморском регионе, поскольку Россия наращивает военное присутствие и меняет баланс сил.

"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.

Министр обороны заявил о заинтересованности в налаживании совместного обмена информацией с НАТО об обстановке в этом регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям на юге Украины осенью этого года.

Ранее в Черное море вошли военные корабли НАТО.