Украина и НАТО усилят присутствие в черноморском регионе [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Черном море. Присутствие украинских войск и сил Альянса в регионе усилят. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Во время телефонного разговора собеседники констатировали ухудшение ситуации с безопасностью в черноморском регионе, поскольку Россия наращивает военное присутствие и меняет баланс сил.
"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.
Министр обороны заявил о заинтересованности в налаживании совместного обмена информацией с НАТО об обстановке в этом регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям на юге Украины осенью этого года.
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