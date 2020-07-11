В Киеве на Броварском проспекте частично ограничили движение транспорта. Ограничения будут действовать 11 и 12 июля с 08:30 до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Отмечается, что на части Броварского проспекта начинается средний ремонт. Будут обновлять покрытие на участке вблизи заповедника "Быковнянские могилы" в направлении въезда в город.

В течение выходных будут снимать дорожное полотно. Во время работ движение будет частично ограничено.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности повторного прекращения работы общественного транспорта в некоторых городах и областях из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.