Жительница Норвегии наловила ведро комаров за десять дней (фото) [ Редактировать ]
Жительница Норвегии Ирмели Теппо наловила ведро комаров за десять дней. Она отлавливала насекомых с помощью специальной ловушки, пишет The Local.
Теппо обратила внимание на огромное количество насекомых в конце июня. Она решила поставить на них ловушки.
"Мы поставили ловушки на Иванов день, потому что знали, что после солнцестояния комаров станет еще больше", - рассказала женщина. По ее словам, ловушка была заполнена доверху буквально через трое суток.
Почистив ловушку, Ирмели Теппо сложила мертвых насекомых в пакет и снова установила улавливающее устройство, которое она опустошала каждые три дня.
На десятый день комаров набралось столько что ими было заполнено целое ведро.
Что теперь делать со всей этой "добычей" - женщина еще не придумала.
"Нам просто было интересно, сколько их наберется. Но я видела множество хороших предложений. Например, комарами можно кормить рыбу", - отметила норвежка.
Ранее мы писали о том, что в китайской деревне уже сто лет нет комаров.
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