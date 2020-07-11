Жительница Норвегии Ирмели Теппо наловила ведро комаров за десять дней. Она отлавливала насекомых с помощью специальной ловушки, пишет The Local.

Теппо обратила внимание на огромное количество насекомых в конце июня. Она решила поставить на них ловушки.

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"Мы поставили ловушки на Иванов день, потому что знали, что после солнцестояния комаров станет еще больше", - рассказала женщина. По ее словам, ловушка была заполнена доверху буквально через трое суток.

Почистив ловушку, Ирмели Теппо сложила мертвых насекомых в пакет и снова установила улавливающее устройство, которое она опустошала каждые три дня.

На десятый день комаров набралось столько что ими было заполнено целое ведро.

Что теперь делать со всей этой "добычей" - женщина еще не придумала.

"Нам просто было интересно, сколько их наберется. Но я видела множество хороших предложений. Например, комарами можно кормить рыбу", - отметила норвежка.

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