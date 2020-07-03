Польша вернула карантин для украинцев [ Редактировать ]
В МВД Польши заявили, что начиная с пятницы, 3 июля, Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.
В то же время, распоряжением главы МВД Польши добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы.
Так, освобождаются от карантина:
- ученики,
- студенты различных форм обучения,
- слушатели учреждений последипломного образования,
- аспиранты, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше.
- лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.
От прохождения 14-дневного карантина в Польше также освобождены:
- члены экипажей воздушных и морских судов;
- лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов;
- водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки;
- экипажи поездов международного сообщения.
Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.
Ранее Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают самолетом.
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