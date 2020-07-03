В МВД Польши заявили, что начиная с пятницы, 3 июля, Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

В то же время, распоряжением главы МВД Польши добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы.

Так, освобождаются от карантина:

ученики,

студенты различных форм обучения,

слушатели учреждений последипломного образования,

аспиранты, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше.

лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

От прохождения 14-дневного карантина в Польше также освобождены:

члены экипажей воздушных и морских судов;

лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов;

водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки;

экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Ранее Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают самолетом.

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