Сезон чорниць: як на Волині люди збирають ягоди цілими родинами [ Редактировать ]
На Волині у розпалі сезон чорниць. Люди збирають ягоди цілими родинами. Кажуть: роботи в селі немає, а на продажі чорниці можна добре заробити.
Є місця такі, що щиро вродило, а є такі поодиночні - побігаєм, пошукаємо.
Наталія Федоришина з двома доньками збирає чорниці. Робота, каже, нелегка: встають вдосвіта, працюють весь час зігнувшись, та ще й комарі дошкуляють.
Наталія Федоришина, жителька села Берестяне:
Якщо чорниць дуже, як то кажуть, непочаті чорниці, то можна за 15-20 хвилин літру назбирати, але це не кожний так збирає.
Поруч у Ягіднику - односельчанка Тетяна. Жінки кажуть, перші чорниці тут, у Цуманських лісах, достигли ще тиждень тому. Тож вони уже встигли наїстися і зробити запаси для сім'ї. Тепер - можна й підзаробити. Торік, каже Тетяна, на чорницях вторгувала тридцять тисяч гривень.
Тетяна Гуменюк, жителька села Берестяне:
На сьогоднішній день в мене вже є зароблено п'ять вісімсот. Дуже сильна мука. Але як потрібно гроші, то де ви заробите? Зараз карантин.
Вже до обіду у збиральниць із Берестяного відра повні.
Три відра і маленьке відеречко. Десь 34-32-36 літер.
У чорничний сезон до лісу приходять тисячі селян. Ідуть пішки, їдуть скутерами, машинами, підводами.
Валентина, жителька села Холоневичі:
Чорниць повно в лісі. Не лінуйтеся, їдьте - збирайте. Хто не лінується - той збирає.
Щоб збирати ягоди селянам видають спеціальні лісові квитки. Для місцевих жителів - вони безкоштовні. Головне, кажуть лісничі, щоб люди дотримувались правил збирання.
Володимир Левосюк, головний лісничий ДП "Цуманський лісгосп":
Заборонено збирати гребінкою чорницю. Коли збирають гребінкою - вони ж не відбирають ягоду стиглу ягоду - рветься і зелена ягода, рветься листя. Пошкоджується сам ягідник.
Зібраний врожай люди здають заготівельникам.
Ярина, жителька села Берестяне:
Я сьогодні мало назбирала, я пізно пошла - сімнадцять літер.
Цьогоріч ягоди приймають по 45 гривень за кілограм - це приблизно півтора літра.
Людей багато приносять? - То є, приносять - багато.
Ті, хто хочуть заробити більше, продають самостійно. Тут просять 60 гривень за літрову банку ягід. Приймають чорниці на переробку і консервні цехи місцевих лісництв. Планують переробити 20 тонн чорниці. На них уже чекають за кордоном.
Юрій Ребар, директор ДП "Цуманський лісгосп":
Ізраїль замовляє в нас. Ми туда поставляє в такому вигляді чорницю. В цій банці вони хочуть бачити цілу ягоду. Вони не хочуть бачити її протерту. В цьому році ми вже маєм контракт на 300 тисяч євро.
Ягоди не лише смачні, а й корисні.
Валентина Веремій, майстер консервного цеху:
Якщо цілий період сезону ягоди споживає наш організм ми споживаєм, то я думаю, що на цілий рік ми забезпечені усіма вітамінами.
Але сезон ягоди швидкоплинний. Триватиме чорничний бум до кінця липня.
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