Семь областей Украины до сих пор не готовы к ослаблению карантина. Данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.

По состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:

Винницкая (превышен показатель динамики);

Волынская (процент выявления);

Донецкая (охват тестирования);

Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);

Ривненская (процент выявления);

Харьковская (процент выявления);

Черниговская (охват тестирования).

Для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;

процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, по состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19.