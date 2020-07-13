Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина [ Редактировать ]
Семь областей Украины до сих пор не готовы к ослаблению карантина. Данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.
Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.
По состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:
- Винницкая (превышен показатель динамики);
- Волынская (процент выявления);
- Донецкая (охват тестирования);
- Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);
- Ривненская (процент выявления);
- Харьковская (процент выявления);
- Черниговская (охват тестирования).
Для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;
- процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Напомним, по состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19.
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