27-летний внук легендарного певца Элвиса Пресли, сын Лизы Марии Пресли Бенджамин Key покончил с собой. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что полиция нашла тело Бенджамина в доме в Калабасасе, штат Калифорния.

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Силовые структуры сообщили, что внук Элвиса Пресли застрелился. Другие детали смерти не сообщаются.

Бенджамин Кеу был сыном Лизы Марии - единственного ребенка суперзвезды Элвиса Пресли. Ее мама Присцилла вышла замуж за Элвиса в 1967 году, но они развелись шесть лет спустя.

Бенджамин также занимался музыкой, но при этом всегда подчеркивал, что это совсем не то, что играл Элвис.

Ранее сообщалось, что скончался гитарист Элвиса Пресли.