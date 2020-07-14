Сотрудники полиции Черновцов устроили арест пенсионера, торговавшего продуктами в неположенном месте.

Об этом сообщает "Стопхам Буковина".

По информации, копы сделали мужчине замечание за нарушение закона, но тот отказался прекращать торговлю, после чего полицейские начали заламывать ему руки и надевать наручники.

Отмечается, что во время процесса ареста пенсионеру стало плохо и люди пытались "отбить" его у полиции и вызвать скорую помощь.

Тем временем в управлении патрульной полиции Черновцов инцидент комментируют тем, что строгие меры к пенсионеру были применены из-за того, что он отказывался покинуть место совершения правонарушения, выражался нецензурной бранью и вел себя агрессивно. По этому поводу на него составлены админпротоколы.

Пользователи сети выражали свое негодование и писали комментарии: "Превышение полномочий!!!", "Позорище. Діда заламали, яка там ще робота залишилася - відібрати цукерку у дитини?", "На передову таких, а потім на пару років закрити десь у шахті.", "А у этих извергов-ментов родители есть? Пусть посмотрят каких выродков они воспитали!".

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