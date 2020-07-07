В Киеве, в ночь на Ивана Купала, во время веселого празднования нетрезвая компания устроила жутчайшую массовую драку в которой участвовали 15 человек. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ночью на Волгоградской, 9 (Соломенка) нетрезвая компания, которая праздновала Ивана Купала, устроила масштабную драку - около 15 человек", - говорится в сообщении.

В результате драки, некоторых участников пришлось госпитализировать, некоторых - задержала полиция, остальные просто сбежали.

Напомним, ранее в центре Киева произошла драка со стрельбой.

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