Денис Беринчик назвал следующего соперника на ринге [ Редактировать ]
Украинский легковес Денис Беринчик может провести свой следующий бой против Эммануэля Тагое из Ганы. Об этом сообщает BoxingScene.
Отмечается, что представители боксеров Александр Красюк и Питер Кан уже начали переговоры о бое.
Боксеры – единственные в топ-рейтинге WBO не имеют объявленных боев. Сейчас Беринчик занимает четвертое место, Тагое – третье. Чемпионским поясом WBO владеет Василий Ломаченко.
По словам Александра Красюка, Беринчик и Тагое согласны на бой. Они ждут официального запроса от WBO.
Денис Беринчик - украинский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта, серебряный олимпийский призер 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2011, обладатель Кубка Украины 2009 года. 22 февраля 2020 года Беринчик третий раз защитил титул WBO International, победив аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.
Эммануэль Тагое – 31-летний ганский боксер. Начал карьеру в 2004 году, тогда же и проиграл свой единственный бой. Остальные - 31 поединок - ганский спортсмен выиграл. 15 поединков завершил нокаутом. Тагое выше Беринчика на 3 см.
Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко вошли в ТОП-5 лучших боксеров по версии The Ring.
по теме
Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в Австралии
Спортсмену в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось
Усик и Ломаченко вошли в ТОП-5 лучших боксеров по версии The Ring
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров
Футболисты массово заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки
Лаборатория признала допущенную ошибку
Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона
WBC подтвердил бой Ломаченко и Лопеса
Усик поднялся в рейтинге WBA
Чемпионом по этой линии является британец Энтони Джошуа