Программист из Николаева, выпускник факультета компьютерных наук ЧНУ имени Петра Могилы Влад Яценко попал на обложку июньского выпуска украинского журнала Forbes. Об этом сообщается на странице ВУЗа.

В статье Forbes рассказывают, как программист, ни дня не проработав в украинском IT, помог построить компанию стоимостью 6 млрд и стал мультимиллионером.

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В 2000 году Влад поступил на факультет компьютерных наук Николаевского государственного гуманитарного университета имени Петра Могилы (ныне Черноморский государственный университет имени Петра Могилы).

Сначала он подрабатывал администратором компьютерных классов на факультете. Это дало возможность пользоваться университетскими компьютерами и интернетом, который в те времена был "роскошью". Но при этом Влад отмечает, что для достижения программирования нужно учиться самому.

В 2006 году, через две недели после окончания университета с красным дипломом, он уже работал в польском офисе Comarch. А в 2010 году переехал работать в Лондон старшим разработчиком в банке UBS.

Сначала Влад хотел создать собственный стартап - сервис для IT-рекрутинга, недостатки которого были хорошо знакомы программисту. Но план не сработал, и именно в это время его пригласил к сотрудничеству над созданием Revolut россиянин Николай Сторонский.

Revolut - это британский проект. В общем, это банк без отделений, все операции - в одноименном приложении на смартфоне. Одна из первых преимуществ Revolut - отсутствие комиссии при обмене валют, каждый пользователь получает мультивалютную дебетовую карту: в связи с этим продукт называли "сервисом для путешественников". Сегодня компания предлагает десяток различных услуг, начиная от типично банковских (физическая карта для оплаты покупок/услуг, кэшбек) к более широким (например, трейдинг). Для регистрации необходим лишь смартфон, после одобрения заявки пользователь получает виртуальную карту. При необходимости можно заказать его физическое аналог: в обычном пластика или премиальный стальной вариант, сообщается на сайте.

Влад Яценко владеет 20% компании, а Николай Сторонский имеет 80%, рассказывают в Forbes.

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