По состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины. Киев уже девятый день подряд не входит в этот список. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ривненская, Черниговская области.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.