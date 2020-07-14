К ослаблению карантина не готовы 7 областей - МОЗ [ Редактировать ]
Фото: медики / gazeta.ru
По состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины. Киев уже девятый день подряд не входит в этот список. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, по данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ривненская, Черниговская области.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
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