Мы не допустим самовольный захват Дома Руссова - Труханов [ Редактировать ]
Мэр Одессы Геннадий Труханов во время рабочего выезда заявил, что 3 июля памятник архитектуры, знаменитый Дом Руссова был зарегистрирован за территориальной общиной Одессы. Несмотря на это, в нем велось незаконное строительство. Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".
"Недавно кто-то оформил в собственность часть этого памятника архитектуры. Причем сделано это в городе Рени, что сразу вызывает вопросы. Правоохранители должны дать оценку действиям регистраторов, которые проводили оформление. Ну а тем временем сомнительные "собственники" каждую квартиру в 30 метров самовольно расширяли в 300 метров и начинали там строительство, хаотичную перепланировку", - сказал Труханов.
Он также сообщил о том, что эти незаконные действия уже остановлены. А в отношении должностных лиц, которые их допустили, будет проведено служебное расследование. В данный момент мэрия обращается в правоохранительные органы.
Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова является историческим и культурным наследие всех одесситов.
"Уважаю частную собственность, но такие значимые памятники архитектуры, как Дом Руссова, должны принадлежать всем одесситам. Мы не позволим их незаконно приватизировать и портить. Борьба предстоит нелегкая, но мы обязательно сделаем это уникальное здание всеобщим достоянием", - резюмировал Труханов.
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