Новым главой Национального банка Украины может стать народный депутат от фракции "Слуга народа". Об этом после окончания внеочередного заседания Верховной Рады 14 июля заявил лидер фракции Давид Арахамия.

Арахамия выразил уверенность, что депутаты от "Слуги народа" поддержат назначение своего коллеги на должность главы НБУ. Он подтвердил, что в "шорт-листе" на должность главы НБУ есть Шевченко и Лавренюк.

В то же время парламентарий отказался сообщить, является ли кандидат на пост руководителя НБУ членом профильного комитета Рады. Но заверил, что речь идет не о Даниле Гетманцеве, который возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее "Экономическая правда" со ссылкой на собеседников в Верховной Раде сообщила, что центробанк Украины могут возглавить:

Владимир Лавренчук - бывший глава правления "Райффайзен банка Аваль";

Кирилл Шевченко - руководитель государственного "Укргазбанка";

Тимофей Милованов - экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что СБУ обратилась к экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой с рекомендацией не распространять заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности и негативно повлиять на финансово-экономическую ситуацию в стране.