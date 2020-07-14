Два місяці арешту без права внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні обрав суд - Антону Желепі. Чоловіку, який п'яним за кермом убив цілу сім'ю на Старообухівській трасі. Сам винуватець аварії від адвоката відмовився. Поводився у суді невпевнено, але із журналістами спілкувався. Розповів і скільки випив, і те, що сів за кермо без прав. І те, що машину взяв чужу. Докладніше про все - Анна Філь.

Шевченківський районний суд міста Києва. До цієї будівлі прикута увага усієї країни. Винуватцю трагедії, в якій загинула майже ціла родина, обирають запобіжний захід.

Десятки телекамер і журналістів. Крихітна зала засідань забита вщерть. Серед такого натовпу підозрюваний губиться, поводиться невпевнено. Але від спілкування не відмовляється.

Наркотичні речовини вживали? - За день до этого, да. - А що саме? - Травку.

Що сталося у неділю надвечір на трасі насилу згадує.

Я ничего не могу сказать, потому что я поехал, а куда я поехал - я не знаю.

Не може загадати ані де взяв чужу машину, ані як сідав за кермо. А от що пив перед тим пам'ятає.

Я выпил может грамм 200 водки и выпил еще сидр яблочный.

В Антона Желепи загіпсована рука, є перев'язка на нозі. Каже - стояти складно, має переломи ребер. Але ходить самостійно, на обличчі лише кілька подряпин. Це й все, чим він відбувся після страшної аварії.

Ось момент зіткнення з "Хюндаєм". На зустрічку Желепа вилетів із шаленою швидкістю - 180 кілометрів за годину, та його врятували подушки безпеки елітного "Мерседеса". "Хюндай" рознесло вщент. Четверо його пасажирів загинули. Батько, мама і двоє дітей - 10-річний хлопчик і дівчинка чотирьох років. За життя найстаршого сина - йому 14 - досі борються медики.

Прокурори наголошують: те, що скоїв Желепа - це тяжкий злочин. До того підсудний - рецидивіст. П'яний за кермом - він уже невперше. Тому водійських прав у нього не було. А ще у нього цілий "послужний список" злочинів:

Дар'я Мілюкова, прокурор відділу прокуратури міста Києва:

Він притягувався до адміністративної відповідальності тричі з приводу насильства в сім'ї, дрібне хуліганство. І сім разів за статтею 130 - це керування транспортним засобом в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

Майже весь виступ прокурора - це минулі "подвиги" Желепи. Безробітний із двома судимостями. 10 років тому п'яним збив на смерть жінку.

Він не став на шлях виправлення і вчиняє аналогічний злочин, проте з більшими наслідками.

Антон Желепа свою провину визнає. Від адвоката відмовляється.

Так а что защищать, скажите? Оно ж не вернется. - Це ваше право. - Я написал отказ.

Що робити з винуватцем аварії суд вирішує швидко. Клопотання прокурорів без вагань задовольняють. 2 місяці арешту без права внесення застави. З лікарні його мають перевести до СІЗО. За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років за гратами.

А тим часом медики у реанімації "Охматдиту" третю добу борються за життя Святослава Цурканова. Саме так звати єдиного, хто вижив в автотрощі з колись щасливої та великої родини. Гроші на його лікування збирає рідний дядько.