В Ривненской области ослабили карантин [ Редактировать ]
В Ривненской области в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. Также планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе.
Об этом в Facebook написал глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.
По его словам, Ривненская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.
"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.
Ранее мы писали, что в Киеве карантин могут продлевать до 2022 года.
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