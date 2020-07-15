В Ривненской области в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. Также планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе.

Об этом в Facebook написал глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, Ривненская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

Ранее мы писали, что в Киеве карантин могут продлевать до 2022 года.