Американские власти передумали депортировать иностранных студентов на онлайн-обучении [ Редактировать ]
Американские власти отменили свое решение, согласно которому иностранные студенты, проходящие обучение только в режиме онлайн, с началом нового учебного года должны будут покинуть территорию США. Об этом было объявлено на слушаниях в Бостоне, где рассматривался университетский иск к властям США, передает CNN.
В начале июля Иммиграционная и таможенная полиция США объявила, что иностранным студентам будет запрещено находиться в США, если осенью 2020 года их занятия будут проходить исключительно в онлайн-формате. Данное ограничение касалось студентов, которые въехали в Соединенные Штаты по визам F-1 и M-1.
Американские власти предупредили иностранцев, что если в осеннем семестре их занятия возобновятся только в дистанционном формате, им придется либо перейти в другое учебное заведение, либо покинуть территорию США, поскольку им не продлят визы. Студентам, хотя бы часть занятий которых будет проходить очно, разрешили находиться в США.
В ответ на такое решение администрации Дональда Трампа Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали иски. В Белом доме признали, что решение о запрете на въезд было плохо продуманным, и теперь рассматривают вариант, чтобы применить это правило только к новым иностранным студентам, а не тем, кто уже находится в США.
Ранее сообщалось, что США ужесточили правила экспорта электроники в Украину, также "Подробности" писали о том, бесплатных онлайн-курсах.
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