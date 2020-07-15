Американские власти отменили свое решение, согласно которому иностранные студенты, проходящие обучение только в режиме онлайн, с началом нового учебного года должны будут покинуть территорию США. Об этом было объявлено на слушаниях в Бостоне, где рассматривался университетский иск к властям США, передает CNN.

В начале июля Иммиграционная и таможенная полиция США объявила, что иностранным студентам будет запрещено находиться в США, если осенью 2020 года их занятия будут проходить исключительно в онлайн-формате. Данное ограничение касалось студентов, которые въехали в Соединенные Штаты по визам F-1 и M-1.

Американские власти предупредили иностранцев, что если в осеннем семестре их занятия возобновятся только в дистанционном формате, им придется либо перейти в другое учебное заведение, либо покинуть территорию США, поскольку им не продлят визы. Студентам, хотя бы часть занятий которых будет проходить очно, разрешили находиться в США.

В ответ на такое решение администрации Дональда Трампа Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали иски. В Белом доме признали, что решение о запрете на въезд было плохо продуманным, и теперь рассматривают вариант, чтобы применить это правило только к новым иностранным студентам, а не тем, кто уже находится в США.

Ранее сообщалось, что США ужесточили правила экспорта электроники в Украину, также "Подробности" писали о том, бесплатных онлайн-курсах.