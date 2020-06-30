США ужесточили ограничения в отношении экспорта ряда товаров и технологий в Россию, а также в Китай, Венесуэлу, Украину, Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан и Ирак. Об этом сообщает "РБК".

На поставки из США полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и ряда других товаров теперь понадобится специальная лицензия Министерства торговли США, даже если эти товары предназначены для использования в мирных целях.

В список входят подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей. Также усложнен экспорт генераторов для использования на АЗС, лазеры и сенсоры, двигательные установки, часть оборудования для морских судов.

Пентагон опасается, что это оборудование может использоваться для производства вооружений. ​По словам министра торговли США Уилбура Росса, решение об ужесточении принято, чтобы технологии США не попадали "не в те руки". По его мнению, ряд организаций в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и "подорвать американские интересы".

Поставка iPhone или копии Microsoft Windows военному пользователю в России или Китае станет практически невозможна, отмечает в своем блоге международная юрфирма Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.

Новые ограничения вступили в силу 29 июня. В отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены еще в 2014 году.

Ранее сообщалось, что США ввели запрет на выдачу американских рабочих виз для иностранцев.