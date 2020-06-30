США ужесточили правила экспорта электроники в Украину [ Редактировать ]
США ужесточили ограничения в отношении экспорта ряда товаров и технологий в Россию, а также в Китай, Венесуэлу, Украину, Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан и Ирак. Об этом сообщает "РБК".
На поставки из США полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и ряда других товаров теперь понадобится специальная лицензия Министерства торговли США, даже если эти товары предназначены для использования в мирных целях.
В список входят подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей. Также усложнен экспорт генераторов для использования на АЗС, лазеры и сенсоры, двигательные установки, часть оборудования для морских судов.
Пентагон опасается, что это оборудование может использоваться для производства вооружений. По словам министра торговли США Уилбура Росса, решение об ужесточении принято, чтобы технологии США не попадали "не в те руки". По его мнению, ряд организаций в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и "подорвать американские интересы".
Поставка iPhone или копии Microsoft Windows военному пользователю в России или Китае станет практически невозможна, отмечает в своем блоге международная юрфирма Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.
Новые ограничения вступили в силу 29 июня. В отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены еще в 2014 году.
Ранее сообщалось, что США ввели запрет на выдачу американских рабочих виз для иностранцев.
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