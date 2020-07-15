Дело Гандзюк: Мангеру продлили арест [ Редактировать ]
Печерский районный суд Киева продлил до 11 сентября содержание под стражей главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.
На вопрос, продолжили ли Мангеру содержания под стражей, Ильченко сказал: "Да, до 11 сентября".
Напомним, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк был задержан председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
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