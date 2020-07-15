Власть меняет территории районов для себя, а не для людей - Бойко [ Редактировать ]
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что проект постановления об укрупнении и ликвидации районов нарушает права граждан, и такие вопросы необходимо решать только на местных референдумах.
Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.
"Это так называемое укрупнение районов, которое власть называет административно-территориальной реформой, вызвало бурю негодования среди людей. Это решение правительства как будто нарочно против людей. Скажем, жители села Киевской области привыкли ездить, например, в Бородянку, где больница, социальные службы, школы. Это недалеко от их села, им удобно туда доехать. При укрупнении они будут вынуждены ездить в другой город, который за 40-50, а в некоторых районах даже за 150 км. Перекраивая по живому границы районов, власть не учитывает, как людям добраться до райцентра", – сказал Бойко.
Народный депутат отметил, что оппозиция категорически против таких изменений и за это постановление Кабинета Министров голосовать не будет.
"Я считаю, что это будет пощечина обществу и людям, когда без их ведома проходит создание новых общин и районов, и это называют административно-территориальной реформой. Мы будем голосовать против", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.
Если же монобольшинство все же примет это постановление, то ОПЗЖ пойдет в Конституционный Суд. "Это постановление нарушает права граждан, и такие вопросы необходимо решать только на местных референдумах. А при необходимости мы пойдем в суд, чтобы защитить людей", – акцентировал Бойко.
Проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов" был снят с повестки дня заседания парламента 15 июля.
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