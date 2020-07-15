У Чернівцях дитині роздробило пальці на ескалаторі торгового центру [ Редактировать ]
Нещасний випадок у Чернівцях. В одному із торговельних центрів шестирічному хлопчику роздробило пальці на ескалаторі. Як це сталося і в якому стані дитина зараз - розкаже Ольга Паламарюк.
Все сталося напередодні по обіді. Шестирічний хлопчик із мамою прогулювався ось цим торговельним центром.
Пересуваючись ескалатором, дитина впала. Права рука застрягла між сходинками, під натиском - хлопчикові відірвало мізинець і пошкодило безіменний палець.
Андрій Мартинов, завідувач ортопедично-травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги:
Дитина була доставлена у відносно задовільному стані. В ургентному порядку прооперована. Травматична ампутація п'ятого пальця правої кисті на рівні основної фаланги і рвана рана нігтьової фаланги четвертого пальця.
Зараз хлопчик перебуває в лікарні разом із мамою. Його стан задовільний. Лікарі прогнозують: безіменний палець вдасться врятувати. І додають: дитина народилася в сорочці. Усе могло закінчитися трагічніше.
Андрій Мартинов, завідувач ортопедично-травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги:
Дана травма і взагалі травми дітей під час ДТП, коли закінчуються, скажімо так, зі збереженням життя і здоров'я, в цьому плані ми маємо на увазі, що могло бути гірше.
Коментувати ситуацію батьки відмовляються. Відомо, що претензій до адміністрації торгового центру вони не мають. Не говорять із журналістами і співробітники центру. Він працює у звичному режимі.
Нема сьогодні з ким. Нема можливості, всі пороз'їжджалися. Бо в нас суди тут ідуть.
- А можна всередині познімати? - Ні.
Медики закликають батьків - пильніше дивитися за дітьми. Адже найвищий рівень дитячого травматизму припадає саме на літні канікули.
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