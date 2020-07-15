Многие люди привыкли снимать стресс алкоголем, кто-то считает, что в небольших количествах он даже полезен. Ученые рассказали, какие виды спиртных напитков наиболее опасны для здоровья. Об этом пишет lenta.ua.

На первом месте - виски. Несмотря на тот факт, что виски является напитком для ценителей и гурманов, в нем не содержится никаких питательных веществ. Зато можно обнаружить токсины. Если вы выпьете 2-3 порции виски, то урона организму не нанесете, но вот большее количество перестанет быть безопасным.

За виски следуют различные алкогольные коктейли в бутылках, которые можно встретить в магазине. Дело в том, что в их составе много сахара и химии, что делает их необычайно вредными для здоровья. К тому же, в большинстве случаев они обладают весьма приятным вкусом, что может стать причиной опьянения: можно запросто превысить свою дозу.

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