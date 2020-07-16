Для Зе-власти стало привычным нарушать Конституцию и не считаться с правами украинских граждан. Сегодня монобольшинство утвердило Постановление о проведении местных выборов осенью 2020. Но, как и режим Порошенко, отказало жителям Донецкой и Луганской областей в возможности избрать своих представителей в областные советы. Там по-прежнему будут управлять военно-гражданские администрации.

Власть не хочет выборов и уже боится своего народа. Они с ужасом смотрят на свои падающие рейтинги и тающее на глазах доверие людей. Но вместо того, чтобы вести страну к миру и обеспечить развитие, пытаются блокировать выборы, где только можно. В первую очередь - на востоке страны, где недовольство их политикой проявляется больше всего.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержала дискриминационный подход монобольшинства в отношении жителей восточных областей. Парламентская фракция нашей политической силы проголосовала против этой вопиющей несправедливости.

Мы будем добиваться восстановления прав на самоуправление жителей Донецкой и Луганской областей. Будем инициировать принятие отдельного Постановления Верховной Рады, которое разблокирует проведение выборов в областные советы на востоке страны.

Конституция гарантирует право на самоуправление, и мы добьемся соблюдения этих прав.