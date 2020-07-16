В Карпатах заметили "легенький" смерч (видео) [ Редактировать ]
Фото: Facebook
В горах Ивано-Франковской области прошел необычный смерч, который удивил пользователей сети.
Очевидцы публиковали видеозаписи и фотографии явления на Facebook.
По информации, вихрь шел с маленькой скоростью и сопровождался градом.
На расстоянии каких-нибудь два-три километра от меня образовался вот такой смерч. Он крутился легонько, словно никуда не спешил.
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