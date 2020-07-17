В одной из тюрем США привели в исполнение смертный приговор, который был вынесен 16 лет назад.

Об этом пишет, Deutsche Welle.

По информации, 68-летний Весли Пурки получил высшую меру наказания за похищение 16 летней девушки, которую он несколько раз изнасиловал в своем подвале, а потом убил, разрезав тело на части и сжег их, после чего выбросил останки. Смертный приговор приводят в исполнение только сейчас из-за возобновления высшей меры наказания.

Отмечается, что адвокаты приговоренного утверждают, что мужчина страдает болезнью Альцгеймера и деменцией. Он не понимает за что его ждет такая невеселая участь.

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