В Хабаровске тысячи людей вышли на акцию в поддержку губернатора Фургала (видео) [ Редактировать ]
В Хабаровске в субботу, 18 июля, проходит новая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала (на фото). Ее участники требуют освободить его из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске. Об этом сообщает "Медуза".
Митинг начался около 12:00 по местному времени (5:00 по Киеву). Протестующие собрались на площади Ленина перед зданием правительства края, а также прошлись шествием по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть.
К 15:00 по местному времени большая часть участников разошлась, оставшиеся направились к мэрии, где потребовали встречи с мэром Сергеем Кравчуком. После этого часть протестующих снова двинулась шествием по центральным улицам.
В акции приняли участие десятки тысяч человек. Полиция не препятствовала протестующим, ее сотрудники раздавали всем желающим маски.
Акции в поддержку Фургала проходят уже целую неделю. В прошлую субботу, 11 июля, по официальным данным, на улицы вышли 10-12 тысяч человек.
Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в организации убийств ряда предпринимателей. Как сообщает Следственный комитет России, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. Сам Фургал обвинения отрицает.
Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года. Предыдущие 11 лет он был депутатом Государственной думы от ЛДПР.
Ранее сообщалось, что в России ввели наказание за призывы вернуть Крым Украине.
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