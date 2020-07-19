Минздрав Украины добавил в список "зеленых" стран 9 новых государств.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, все граждане, возвращающиеся из этих стран могут не проходить 14-дневный карантин.

Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога от наших граждан, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.

Отмечается, что среди новых "безопасных" стран:

Румыния;

Болгария;

Египет;

Чехия;

Албания;

Сербия.

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