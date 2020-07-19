Украина обновила список "зеленых" стран [ Редактировать ]
Минздрав Украины добавил в список "зеленых" стран 9 новых государств.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, все граждане, возвращающиеся из этих стран могут не проходить 14-дневный карантин.
Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога от наших граждан, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.
Отмечается, что среди новых "безопасных" стран:
- Румыния;
- Болгария;
- Египет;
- Чехия;
- Албания;
- Сербия.
Читайте также, Украина изменила "красный" список, исключив из него ряд курортов. Теперь по прибытию оттуда необязательно делать тесты на коронавирус или проходить обсервацию.
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