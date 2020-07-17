Минздрав значительно увеличит тестирование на COVID-19 [ Редактировать ]
Минздрав Украины планирует удвоить тестирование граждан на наличие коронавирусной инфекции.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, Минздрав планирует дальше приумножать мощности и возможности лабораторных центров.
В начале апреля, когда я возглавил Министерство, мы делали около 250 ПЦР-тестов в день. Сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч. Мы на этом не останавливаемся и в дальнейшем должны в планах максимально увеличивать возможности и мощности наших лабораторных центров.
Отмечается, что показатель тестирования должны удвоить к сентябрю 2020 года, а также закупить дополнительное оборудование для анализов.
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