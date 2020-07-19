"Искали всем миром": задержан самый разыскиваемый преступник в мире [ Редактировать ]
Журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy выяснили местоположение австрийца Яна Марсалека - бывшего топ-менеджера Wirecard. Его разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро. Об этом сообщает издание The Insider.
Его разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро.
По данным журналистов, Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии.
Имя беглеца нашли в базе о пересечении границы в Беларуси. Через два часа после приземления в Минске частный самолет Марсалека вылетел в Витебск.
Расследователи узнали, что за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в Россию.
С 2015г. он реализовывал проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов "гуманитарного восстановления в Ливии".
Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновцах задержали стрелка, который посреди улицы застрелил мужчину.
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