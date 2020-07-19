Перемогти коронавірус не означає одужати. Багато пацієнтів скаржаться на проблеми зі здоров'ям, що тривають місяцями. І мова не про найтяжчі випадки, а коли хворих навіть не госпіталізували. Побічні ефекти коронавірусу зараз вивчають британські науковці.

Які симптоми переслідують людей навіть після одужання від COVID-19 та скільки може тривати реабілітація? Розкаже Світлана Чернецька.

Цей чоловік походив лише 6 хвилин і вже здається. У нього фіксують перевтому та сильну задишку. Гільда Томас ще в березні перехворів на COVID-19. Після кількох тижнів у лікарні всі аналізи повернулися до норми. Він навіть вийшов на роботу. Але симптоми коронавірусу переслідують Томаса й досі.

Гільда Томас, пацієнт реабілітаційного центру:

Коли я повернувся з лікарні, у мене почалися болі в грудях, часто задишка була навіть після найпростіших речей: коли піднімав сина чи долав три сходинки. Це заганяє в депресію, адже скільки часу минуло, а я не почуваюся ані трохи краще.

48-річна Джинні Макгінніс теж підчепила коронавірус три місяці тому. Перебіг хвороби був легким - ані реанімації, ані допомоги з диханням їй не знадобилося. Але до медиків усе-таки довелося звернутися, коли симптоми так і не зникли.

Джинні Макгінніс, пацієнтка реабілітаційного центру:

Один із симптомів, які мають багато таких як я, - це так званий "зашморг Ковіду". Коли вночі ти просинаєшся з відчуттям, наче тебе хтось душить. Також у мене болять м'язи, особливо вранці. А ще з'явилися хронічні головні болі й відчуття втоми.

Лікарі не можуть пояснити такі довготривалі симптоми коронавірусу. Тому взялися вивчати подібні випадки. Виявилося, що вони не поодинокі.

Роберт Коупленд, директор реабілітаційного центру, керівник дослідження:

Ми хочемо зрозуміти механізм усіх процесів у пацієнтів, яких не госпіталізували, але вони мають тривалі симптоми. Чи це все ще коронавірус, але на низькому рівні. Чи, може, це результат запалення, коли тіло починає боротися з вірусом. Роботи у нас - непочатий край.

Пацієнти, які хворіють уже кілька місяців, скаржаться на найрізноманітніші проблеми зі здоров'ям. Це втрата зору, слуху та навіть пам'яті, параліч обличчя та судоми. Більшості з них ще немає і п'ятдесяти років. І до зараження коронавірусом вони були доволі активними та здоровими.

Лікарі досі не беруться прогнозувати наслідки коронавірусу для здоров'я. Надто мало часу було для вивчення. Але дослідження випадків довготривалих симптомів допоможуть зрозуміти, чи є загроза, що хвороба перетікає у хронічну.