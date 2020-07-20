Франція зробить обов'язковим носіння масок у закритих публічних приміщеннях. За словами президента Еммануеля Макрона, таке рішення мають ухвалити у найближчі тижні.

Подумують про такі ж заходи і в Бельгії. І вже готують населення. Як саме - розкаже Олена Абрамович.

Ось такий пакунок я знайшла у своїй поштовій скриньці кілька днів тому. У ньому шість масок із тканини - по дві на кожного члена сім'ї. Мені, чоловіку та сину. Інструкція - прати вручну після кожного використання. Після 25 разів може стати непридатною.

Ще в конверті - брошура від міської влади Брюсселя з номером гарячої лінії з питань коронавірусу та описом зусиль чиновників у боротьбі з епідемією. Згадується й операція "Маски" - їх цього місяця кладуть у кожну поштову скриньку безкоштовно. Для всіх зареєстрованих жителів міста.

Моя щось замала, здається.

Не вгадали з розміром не лише в нашому випадку. Кілька тижнів тому жителі інших міст Бельгії скаржились у соцмережах на надто великі маски, які вони теж отримали безкоштовно поштою.

Це сумка? Чи шматок непотрібної тканини? Ні. Це маска для обличчя, яку ми отримали від уряду Бельгії. За 3 місяці після спалаху COVID-19. Я не хочу знати, скільки грошей із наших податків уряд викинув на це неподобство.

Сорок мільйонів євро за 18 мільйонів масок - саме стільки виділив уряд, щоб захист мали всі 11 мільйонів населення країни. І це тільки на останньому етапі операції "Маски". Місяць тому їх роздавали безкоштовно в аптеках - по дві на особу і згідно зі списками за місцем реєстрації. А ще раніше - на початку травня, коли носіння масок зробили обов'язковим у громадському транспорті, - їх можна було отримати в соціальних центрах.

Надін Тружеляр, соціальна працівниця:

Особам віком понад 65 років, які зателефонували нам на гарячу лінію, ми доставляємо додому. Решта, хто їздить на роботу, можуть забрати їх у нашому офісі.

Алексіс Котур, представник центру дистрибуції масок:

Це маски багаторазового використання. Тобто їх можна прати. Також у комплекті ми надаємо фільтри, які встановлюються всередину, - для підвищення рівня захисту.

Досі носіння масок у Бельгії було обов'язковим лише у громадському транспорті. Магазини нещодавно отримали право встановлювати маскові правила на свій розсуд. Та західні європейці не звикли закривати своє обличчя. Тож влада Бельгії подумує про посилення правил. У Франції такі самі настрої.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Наша мета - щоб найближчими тижнями носіння масок в усіх закритих публічних приміщеннях стало обов'язковим. Це дуже добре працює у громадському транспорті, проте у приміщеннях, де багато людей, - дещо несистемно. У ресторанах - працівники в масках, а от у магазинах, торговельних центрах не скрізь.

У Франції теж підійшли до посилення "маскового режиму" системно. Аби він не став сюрпризом для населення - кілька тижнів тому там так само безкоштовно роздавали в аптеках по дві маски на особу.