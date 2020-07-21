В автобусе есть беременные и дети: новые подробности о захвате заложников в Луцке [ Редактировать ]
Местные журналисты поговорили с мужчиной, захватившим автобус в Луцке. Об этом сообщает один из телеканалов.
Террорист заявил, что в автобусе есть дети и беременные женщины.
Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.
Ранее сообщалось, что в соцсети "ВКонтакте" была обнаружена публикация из аккаунта захватчика автобуса, где он выдвинул свои требования. Также захватчик автобуса в Луцке требует внимания журналистов.
Мы также писали о том, что Аваков вылетел в Луцк на переговоры с террористом.
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