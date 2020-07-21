Тероррист Максим Плохой, захвативший автобус с людьми в Луцке, обратился к журналистам.

Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Twitter.

Ау ,журналисты... — Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в соцсети "ВКонтакте" была обнаружена публикация из аккаунта захватчика автобуса, где он выдвинул свои требования.

Также мы писали о том, что Аваков вылетел в Луцк на переговоры с террористом.