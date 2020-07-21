Не смогла подобрать платье: очень полная невеста пошла под венец в одной фате (фото) [ Редактировать ]
В Австралии очень полная невеста пошла под венец в одной фате. Девушка не смогла подобрать себе свадебное платье, пишет u-news.com.ua.
31-летняя Моник Пенберти незадолго до свадьбы впала в кому, вследствие чего у нее развилось серьезное ожирение.
После выписки из больницы девушка решила не заморачиваться с поиском свадебного платья на свои объемы и не стала обращаться к портному для пошива наряда по собственным меркам.
Моник заявила всем своим близким, что намерена идти под венец в одной фате и сдержала слово.
На свою собственную свадьбу невеста пришла в одной фате с малиновым венком и подвязкой на ноге. Жених решил поддержать свою избранницу и предстал перед гостями в цилиндре и бабочке.
Церемония проводилась на пляже, а многие гости по-настоящему удивились происходящему, хотя некоторые решили поддержать брачующихся и также пришли без одежды.
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