Экоактивистка Грета Тунберг стала миллионершей (видео) [ Редактировать ]
17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию в размере одного миллиона евро от португальского Фонда Галуста Гюльбенкяна. Ее наградили за "упорную борьбу" за сохранение окружающей среды и способность привлечь молодежь к этой борьбе. Об этом юная знаменитость сообщила в своем Twitter.
Грета уже решила, что передаст все деньги организациям по защите окружающей среды.
Мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации, и мой фонд как можно скорее пожертвует все призовые деньги в размере 1 миллиона евро на поддержку организаций и проектов, которые защищают природу и поддерживают людей, которые уже сталкиваются с наихудшими последствиями климатического и экологического кризиса.
Первые 100 тысяч евро будут переданы проекту SOS Amazonia, который занимается сохранением амазонских лесов и помогает местным племенам бороться с COVID-19. Еще 100 тысяч евро получит проект Stop Ecocide, создатели которого добиваются признания экоцида (массовое уничтожение растительного или животного мира - ред.) преступлением во всем мире.
Напомним, что Грета Тунберг получила известность в 2018 году, когда начала проводить акции у здания парламента Швеции, держа на черном фоне надпись "Школьная забастовка за климат". Девочка отказалась ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.
После того как подобные забастовки молодежи прошли по всему миру, Грету пригласили выступить на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. После своей знаменитой речи она на несколько дней стала главным героем мировых новостей и одной из самых узнаваемых персон "зеленого" движения. В декабре 2019-го журнал Time назвал юную шведку человеком года.
I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020
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Ранее сообщалось, что Грета Тунберг "снялась" в музыкальном клипе.
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