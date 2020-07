17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию в размере одного миллиона евро от португальского Фонда Галуста Гюльбенкяна. Ее наградили за "упорную борьбу" за сохранение окружающей среды и способность привлечь молодежь к этой борьбе. Об этом юная знаменитость сообщила в своем Twitter.

Грета уже решила, что передаст все деньги организациям по защите окружающей среды.

Первые 100 тысяч евро будут переданы проекту SOS Amazonia, который занимается сохранением амазонских лесов и помогает местным племенам бороться с COVID-19. Еще 100 тысяч евро получит проект Stop Ecocide, создатели которого добиваются признания экоцида (массовое уничтожение растительного или животного мира - ред.) преступлением во всем мире.

Напомним, что Грета Тунберг получила известность в 2018 году, когда начала проводить акции у здания парламента Швеции, держа на черном фоне надпись "Школьная забастовка за климат". Девочка отказалась ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.

После того как подобные забастовки молодежи прошли по всему миру, Грету пригласили выступить на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. После своей знаменитой речи она на несколько дней стала главным героем мировых новостей и одной из самых узнаваемых персон "зеленого" движения. В декабре 2019-го журнал Time назвал юную шведку человеком года.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

