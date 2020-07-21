В Луцк из Дубно едет жена террориста, взявшего в заложники пассажиров автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

Также отмечается, что в доме Максима Кривоша проводят обыски.

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Кроме того, журналисты вроде как пообщались с 15-летним сыном захватчика. Он сказал, что отношения с отцом у него нормальные и такого от него он не ожидал.



Соседи Максима Кривоша говорят, что тот бил жену и сына, и они не раз обращались в полицию.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. По последним данным, террорист пытается сбить дрон, который летает над автобусом с заложниками.

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