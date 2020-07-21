Захват в Луцке: террорист пытается сбить летающий над заложниками дрон (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. По последним данным, террорист пытается сбить дрон, который летает над автобусом с заложниками. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".
Время от времени террорист стреляет в сторону дрона, который летает над автобусом. Также возле автобуса иногда слышаться взрывы.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
Также появилось еще одно видео взрыва. На гранату не похоже, скорее, самодельная шашка.
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