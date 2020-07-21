Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. По последним данным, террорист пытается сбить дрон, который летает над автобусом с заложниками. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

Время от времени террорист стреляет в сторону дрона, который летает над автобусом. Также возле автобуса иногда слышаться взрывы.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

Также появилось еще одно видео взрыва. На гранату не похоже, скорее, самодельная шашка.

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