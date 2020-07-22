В Киеве нашли тело волонтера Алексея Кучапина, который пропал 16 июля, сказав родным, что уезжает в Днепр с помощью сервиса BlaBlaCar, и больше не выходил на связь.

Как сообщает полиция Киева, тело пропавшего волонтера обнаружили в квартире в Днепровском районе столицы. Между тем Алексей Кучапин проживал в Деснянском районе.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

О подробностях трагедии "1+1" рассказала пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела.

Об обстоятельствах исчезновения руководителя благотворительной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина в соцсети рассказал его коллега, волонтер Захария Керстюк.

16.07 Лёша исчез очень странным образом, сказав, что уезжает в Днепр по делам с помощью бла бла кар, и на связи больше не появился. И не просто не появился, но странным образом он исчез со всех наших закрытых волонтёрских групп, где мы обсуждаем ситуацию вокруг обездоленных в нашей стране, и саму помощь бездомным. Со всех этих групп его номер был удалён. А сами телефоны вне доступа. Так же перестал работать сайт "Дома Милосердие".

По словам Керстюка, в последнее время Алексей активно занимался расследованием продаж детей на экспорт, и пытался помочь вырваться из рабства незаконно удерживаемым под эти "программы" девочкам-сиротам. Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры. При этом он критиковал Социальный департамент КМДА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным.

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